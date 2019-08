Selon Gartner, la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA) devrait générer 2,9 mille milliards de dollars de valeur commerciale et environ 6,2 milles milliards d'heures de productivité des travailleurs dans le monde en 2021. L’aide à la décision et l’augmentation de l'IA devrait surpasser tous les autres formes d'initiatives liées à l’IA.Le cabinet d’analyse définit, par ailleurs, l'intelligence augmentée comme un modèle de partenariat centré sur l'IA et l'être humain travaillant de concert pour améliorer la performance cognitive. Cela comprend l'apprentissage, la prise de décision et les nouvelles expériences.À ce propos, Svetlana Sicular, research vice president chez Gartner a expliqué : « L'intelligence augmentée, c'est avant tout l'utilisation de l'intelligence artificielle par les gens ». Il assure que « au fur et à mesure de l'évolution de la technologie de l'intelligence artificielle, les capacités combinées de l'activité humaine et de l'intelligence artificielle qu'offre l'intelligence augmentée procureront de meilleurs avantages aux entreprises ».Les prévisions de Gartner en matière de valeur ajoutée de l'IA dans le milieu des affaires révèlent que l'aide à la prise de décision et l'augmentation de la valeur ajoutée de l'IA constitueront la plus grande forme d'IA en termes de valeur ajoutée pour l'entreprise, avec le moins d'obstacles à une adoption précoce. D'ici 2030, l'aide à la prise de décision et les initiatives concourants à l'accroissement de ce domaine devraient surpasser toutes les autres formes d'initiatives liées à l'IA pour représenter 44 % de la valeur commerciale globale dérivée de l'IA.L'expérience client est la principale source de valeur commerciale dérivée de l'IA, selon les prévisions de Gartner sur la valeur commerciale de l'IA. L'intelligence augmentée diminue le nombre d'erreurs tout en offrant aux clients la commodité et la personnalisation à grande échelle, démocratisant ainsi ce qui était auparavant à la disposition d'un petit nombre de privilégiés. « L'objectif, c’est d'être plus efficace avec l'automatisation, tout en la complétant avec une touche humaine et du bon sens pour gérer les risques de l'automatisation des décisions », a souligné Sicular.« L'enthousiasme suscité par les outils, services et algorithmes d'intelligence artificielle passe à côté d'un point crucial : l'objectif de l'intelligence artificielle devrait être de permettre aux humains, dans leur propre intérêt, d'être meilleurs, plus intelligents et plus heureux, et non de créer un "monde de machine" », a déclaré Mme Sicular. Elle précise que « L'intelligence augmentée est une approche de conception gagnante avec l'intelligence artificielle. Elle aide les machines, ainsi que les personnes, à optimiser leurs performances ».Source : Gartner Qu’en pensez-vous ?