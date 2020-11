TIBCO annonce un accord pour l'acquisition d'Information Builders Inc Le portefeuille riche et centré sur les données d'Information Builders enrichit la plateforme d'intelligence connectée de TIBCO 0PARTAGES 3 0 TIBCO a annoncé qu'il avait conclu un accord pour acquérir Information Builders, Inc. (ibi), une entreprise leader dans le domaine des logiciels de données et d'analyse.



ibi possède un riche portefeuille de produits et des solutions fiables basées sur les données qui sont au cœur de la transformation numérique. Son ensemble complet de capacités de gestion et d'analyse des données viendra compléter la plateforme d'intelligence connectée de TIBCO pour répondre plus profondément aux besoins de bout en bout des clients.



"La connaissance des données est plus essentielle que jamais. Avec l'acquisition d'ibi, nous avons accès à un ensemble plus large d'analyses et de technologies, ce qui améliore considérablement notre capacité à aider les principales organisations mondiales à résoudre leurs problèmes de données les plus complexes", a déclaré Dan Streetman, directeur général de TIBCO. "L'association de nos deux sociétés, dotées de capacités solides et complémentaires, permettra de libérer davantage le potentiel des données en temps réel pour prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes".





Ibi aide les organisations à gérer des données complexes et déconnectées afin qu'elles puissent construire, intégrer et automatiser l'intelligence dans tout ce qu'elles font. En mettant l'accent sur l'innovation, TIBCO et ibi s'associent à leurs clients pour transformer leurs activités et favoriser l'innovation durable.



Les principaux produits de qualité, de préparation et d'intégration des données d'ibi soutiendront les stratégies de TIBCO Any Data Hub et Responsive Application Mesh. En outre, la stratégie Hyperconverged Analytics de TIBCO sera enrichie par l'infusion de la solution analytique leader d'ibi, WebFOCUS.



"Les défis plus importants en matière de données créent le besoin de solutions de données plus robustes", a déclaré Frank J. Vella, directeur général de l'ibi. "Rejoindre TIBCO aidera nos clients, qui comprennent l'impact des solutions stratégiques basées sur les données, à accélérer leur réponse aux opportunités de données les plus urgentes".



Des millions de personnes dans le monde entier utilisent chaque jour les logiciels ibi dans les secteurs de la santé, des services financiers, du secteur public, de la fabrication, du transport et de la logistique, et de la vente au détail. Les solutions ibi ont reçu plus de 40 récompenses pour leur service et leur assistance à la clientèle exceptionnels, notamment pour un Cloud BI et une innovation technologique.



"Nous avons fondé Information Builders avec la vision d'un nouveau produit d'intelligence économique qui permettrait aux non-programmeurs de construire leurs propres applications de reporting", a déclaré Gerald D. Cohen, fondateur et président du conseil d'administration, ibi. "Nous sommes fiers de ce qu'ibi a accompli en plus de quatre décennies d'innovation, et c'est un privilège d'unir nos forces à celles d'une entreprise qui se soucie autant de ses clients que nous. J'attends avec impatience un bel avenir pour nos solutions, notre équipe et surtout nos clients".



Source :



