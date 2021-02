Mais si beaucoup ont profité des opportunités, 50 % ont déclaré devoir se contenter de moins en 2020. Parmi ceux-ci, 23 % ont vu des projets annulés ou reportés, certains répondants indiquant une perte de financement (14 %) et des réductions de personnel (14 %).Plus d'un tiers des répondants (39 %) disent avoir augmenté leur investissement dans les outils et la technologie d'analyse des données, et 41 % ont constaté une augmentation des demandes d'accès aux données et aux analyses de la part des clients.Les projets de mise en œuvre de l'apprentissage automatique sont également en hausse, 16 % des répondants souhaitant le faire dans un avenir proche, soit une forte augmentation par rapport aux 6 % de répondants qui l'intègrent actuellement. Les personnes interrogées ont également indiqué qu'elles prévoyaient d'intégrer d'autres technologies avancées, l'analyse prédictive (14 %), l'analyse de pointe (10 %) et l'apprentissage naturel (7 %)., déclare Casey McGuigan, chef de produit chez Reveal.Il est clair qu'il y a aussi de la confiance dans l'air puisque 22 % des personnes interrogées déclarent qu'elles s'attendent à prendre en charge de nouveaux projets. 17 % prévoient d'adopter de nouvelles applications et technologies et 11 % prévoient d'embaucher du personnel supplémentaire.Source : Reveal Que pensez-vous des résultats de ce rapport ?Quels sont les projets prioritaires au sein de votre entreprise en termes de Business Intelligence ?