Une autre conclusion surprenante est que pour effectuer des analyses, les entreprises font de multiples copies de leurs données - 12 en moyenne - et 60 % déclarent avoir plus de 10 copies de leurs données en circulation.En outre, 82 % d'entre eux déclarent que leurs utilisateurs finaux ont utilisé des versions incohérentes d'un même ensemble de données au même moment en raison de leurs processus d'extraction, de transformation et de chargement (ETL), ce qui compromet l'intégrité et la confiance dans les données et ralentit le processus décisionnel., déclare Billy Bosworth, PDG de Dremio.Parmi tous les responsables de données qui utilisent un entrepôt de données, 94 % font état de préoccupations à ce sujet. 79 % d'entre eux s'inquiètent de l'évolution de leur architecture, et seulement 20 % déclarent ne pas être préoccupés par le coût de cette évolution.En outre, 84 % déclarent qu'il est normal pour leurs analystes de données de travailler avec un ensemble de données partiel. Seuls 16 % d'entre eux s'attendent à disposer de nouvelles données en quelques minutes ou quelques heures, contre 51 % en quelques semaines. 76 % déclarent être bloqués par certains fournisseurs en raison de leurs systèmes fermés.Le rapport présente un tableau de bord de la valeur des données, qui mesure les efforts des entreprises pour libérer la valeur ou le retour sur investissement des données. Grâce à une série de mesures qui évaluent leurs politiques en la matière, le tableau de bord fournit une vue rapide et globale de l'efficacité avec laquelle les entreprises et leurs employés utilisent et gèrent les données.Source : Dremio Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Comment sont gérés les entrepôts de données dans votre organisation ? Est-ce profitable à l'entreprise ?