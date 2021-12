Déplacer des quantités massives de données en quelques minutes : Avec IDMC, Informatica propose des pipelines de données d'entreprise sans code qui peuvent être exécutées nativement sur Databricks. IDMC comprend également le chargement rapide de données à partir de bases de données vers Databricks via l'ingestion massive de bases de données. Ceci permet de transférer des quantités massives de données dans Databricks Delta en quelques minutes grâce à une expérience utilisateur conviviale de type assistant.





L'Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d'Informatica offre désormais une intégration de données " cloud-native ", sans code et à faible coût, qui transforme nativement les données au sein de Databricks SQL, permettant ainsi aux utilisateurs, au-delà du service informatique, de tirer parti des performances et de la scalabilité de Databricks. Les pipelines de données sans code d'Informatica sont faciles à construire, offrent des temps de développement beaucoup plus courts et sont beaucoup plus faciles à réutiliser et à maintenir qu'un codage manuel.», déclare Pankaj Dugar, VP Product Partnerships chez Databricks. « L'. »L'IDMC d'Informatica apporte les performances et la scalabilité natives de Databricks à un plus grand nombre d'utilisateurs grâce aux fonctionnalités clés suivantes :», déclare Rik Tamm-Daniels, VP Strategic Ecosystems and Technology. «. »Informatica, spécialiste de la gestion des données dans le cloud, donne aux entreprises les moyens de concrétiser le pouvoir de transformation des données. Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC), alimenté par l'IA et une plateforme de gestion des données de bout en bout, cloud-first et cloud-native, connecte, gère et unifie les données à travers n'importe quel système hybride multi-cloud, permettant aux entreprises de moderniser et de faire progresser leurs stratégies de données.Source : Informatica Qu'en pensez-vous ?