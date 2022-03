Modélisation métier sur mesure : permet de définir des métamodèles personnalisés, flexibles et adaptables pour n'importe quel domaine, qui reflètent les priorités et les objectifs de l'entreprise. Cette fonctionnalité permet d'éviter d’aménager les règles métier pour se conformer à des modèles prêts à l'emploi qui ne sont que partiellement adaptés, ce qui permet aux équipes d'accroître leur agilité globale.





Classification automatisée des données : permet de surveiller les entrepôts de données de manière instantanée et d'utiliser l'apprentissage automatique pour classer les données selon des modèles importants, comme les violations de la conformité, puis d'envoyer des alertes de manière proactive aux data stewards. Cette capacité à activer la conformité automatique à l'échelle à partir d'un seul endroit améliore la productivité et simplifie l'exécution des API, ce qui augmente la responsabilité, limite les risques et évite le recours aux alternatives ponctuelles et non pérennes comme les processus manuels développés en interne. Désormais, les professionnels des données peuvent passer moins de temps à gérer manuellement le processus de classification et plus de temps à aider l'entreprise à transformer les données en informations et résultats métier.





Objets personnalisables et règles utilisateur : permet de définir et personnaliser les objets, y compris les relations entre les objets/modèles métier et les objets techniques. Des règles peuvent être attribuées aux propriétaires des données pour gérer les tâches, les responsabilités et les actifs. Cette fonctionnalité réduit les risques et permet d'exporter la documentation et de la réimporter sur un nouvel objet avec un espace de nom similaire, ce qui permet de gagner du temps, d'éviter tout processus manuel et d'augmenter la productivité globale.





Traçabilité des données (data lineage) avec inférence : permet d'exporter les logiques de traçabilité et de transformation des données en utilisant des interfaces API sécurisées. Cette fonctionnalité unique permet aux entreprises de répondre aux demandes de conformité par le biais de preuves par inférence en capturant les changements tout au long du cycle de vie des données.

Avec cette mise à jour, Talend ajoute de nouvelles fonctionnalités, notamment la modélisation métier sur mesure et la classification et la documentation des données alimentées par l'apprentissage automatique. Cette nouvelle version permet aux entreprises de toute taille de gérer leurs données de façon constante et à grande échelle, tout en garantissant la santé des données utilisées pour générer des informations métier.Pour de nombreuses organisations, il existe une méfiance permanente à l'égard des données et un manque de compréhension de leur nature, de leurs politiques et de leurs définitions. Selon une enquête récente, 60 % des dirigeants ne font pas confiance aux données avec lesquelles ils travaillent pour prendre des décisions. Le fait de disposer d'une visibilité et d'une vérifiabilité complètes des données utilisées permet de réduire la latence des décisions, les pertes de productivité et les amendes potentielles pour non-respect des réglementations.Daniel Mayer, Vice-président, Product Management, Talend, déclare : «. »Partie intégrante de la plateforme Talend Data Fabric, Talend Data Catalog 8 repose sur une base solide de fonctionnalités de gestion des métadonnées et de catalogage des données. La solution aide les architectes de données et les spécialistes de la gouvernance, en particulier, à accroître leur productivité et à travailler plus intelligemment afin d’accélérer la valorisation des données. Les nouvelles fonctionnalités qui aident les entreprises à atteindre une plus grande conformité et un meilleur contrôle des données incluent :Talend, spécialiste de l'intégration et de la gouvernance des données, change la façon de prendre des décisions. Talend Data Fabric est la seule plateforme à réunir toutes les fonctions d'intégrité et de gouvernance des données pour simplifier leur utilisation. Talend fournit à tous des données complètes, fiables et conformes en temps réel.Source : Talend Que pensez-vous de cette nouvelle version de Talend Catalog ?